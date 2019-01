Italia-Francia, è duello sulle estradizioni: pressing per sei terroristi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 24 Gennaio 2019, 11:00

Non si sa se riavremo indietro i latitanti dalla Francia. Di certo, però, i terroristi che hanno trovato rifugio Oltralpe sono la nuova occasione di polemica tra Roma e Parigi. Il botta e risposta va avanti da giorni, con Salvini e Bonafede in prima linea a ricordare al ministero della Giustizia francese che quelle pratiche per l'estradizione sono state inviate già negli anni 80, rinnovate nel 2002, e ribadite in tempi più recenti. E quindi che i dossier su ognuno dei ricercati dovrebbero essere ben noti alla Francia. Il ministro francese degli Affari europei, Natalie Loiseau, ieri, ha replicato lasciando intendere che la volontà di collaborare c'è e che è una polemica sterile quella avviata dai ministri italiani dell'Interno e della Giustizia. «La nostra intenzione - ha affermato al termine del Consiglio dei ministri in merito a eventuali misure di ritorsione contro l'Italia - non è giocare al concorso di chi è il più stupido. Ci sono molte cose da fare con un vicino importante come è l'Italia. Vogliamo continuare a poter lavorare con loro». E la sua collega alla Giustizia, Nicole Belloubet, ha sostenuto di non aver ricevuto dall'Italia alcuna richiesta di estradizione e che, comunque un'eventuale trattativa sarebbe stata «possibile».