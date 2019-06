Veti e burocrazia, l'Italia verso il no al grande affare del petrolio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 30 Giugno 2019, 08:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il governo - con il Blocca trivelle - ci ha pensato la burocrazia ministeriale a mettere a rischio i sogni di ricchezza del Texas d'Europa. Cioè la Basilicata, un territorio che vive il paradosso tra il possedere i maggiori giacimenti di petrolio presenti nel Vecchio Continente (4 milioni di tonnellate prodotte ogni anno in Val d'Agri) e l'applicazione dei prezzi della benzina più alti che si registrano in Italia. Regione che dal 2000 a oggi ha visto piovere royalties per 2,2 miliardi di euro (non sempre distribuite al meglio) e che fino a un anno fa sperava di triplicare gli incassi e incamerare soltanto nel prossimo triennio 800 milioni di euro.