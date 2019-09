Italia in stagnazione, consigli per la crescita: frenare il debito e rilanciare l'occupazione

Domenica 1 Settembre 2019, 08:30

Dopo l'anticipazione dell'Ocse circa una variazione nulla del Pil italiano nel secondo trimestre 2019 (rispetto al primo) è arrivata la conferma da parte dell'Istat: la stima sul Pil è di una crescita pari a zero (fermandosi a poco meno di 404 miliardi di Euro) e questa rappresenta in assoluto una cattiva notizia e lo è ancor di più se associata a quella di alcuni giorni fa sui fatturati delle imprese (meno 0,8% su base annua) e degli ordinativi (meno 4,8%, sempre su base annua), a cui aggiungere i recentissimi dati negativi sull'occupazione il cui tasso, nel mese di luglio, si è attestato al 59,1% (meno 0,1% rispetto a giugno), mentre quello di disoccupazione, nello stesso periodo, è aumentato dello 0,2% (da 9,7 a 9,9) e anche la disoccupazione giovanile soffre con il tasso che si è incrementato dello 0,8% (da 28,1 a 28,9); tutto ciò, però, senza tralasciare il fatto che si tratta di stime e, quindi, come abbiamo più volte ribadito da queste colonne, il dato sconta l'errore (piccolo) statistico.Dunque, l'economia reale appare chiaramente in difficoltà mentre, al contrario, l'economia finanziaria sembra avere un sussulto positivo, visto che la borsa in questo giorni è, mediamente, in rialzo e lo spread (collegato ai tassi d'interesse sul debito pubblico) tendenzialmente in ribasso. Come interpretare tutto ciò e soprattutto in che modo far tesoro di queste preziose informazioni in vista dell'impegnativa e complicata manovra d'autunno? Diciamo subito che, in generale, la parte finanziaria di un sistema economico ha tempi di reazione più immediati nei confronti degli stimoli provenienti da fattori più o meno esterni al sistema stesso, rispetto a quanto accade per la parte reale; infatti, la componente finanziaria affida le proprie scelte a elementi più di natura percettiva quali la fiducia e la credibilità, a differenza della parte reale che, pur tenendone conto, concentra la propria attenzione prevalentemente su fattori che la gente comune sente più vicini (produzione, occupazione e consumi, solo per fare degli esempi) e che, tutto sommato, sono più solidamente misurabili. Naturalmente i fenomeni dalle reazioni immediate sono da valutare con particolare attenzione in quanto essi possono cambiare direzione di comportamento in maniera repentina e pertanto fare previsioni, o meglio, assumere decisioni con effetti di medio e lungo periodo in base ai loro andamenti è estremamente incerto e, al tempo stesso, pericoloso; decisamente diverso è l'atteggiamento delle grandezze economiche facenti parte dell'economia reale, le quali presentano andamenti più lenti, più resistenti ai cambiamenti di direzione, spinti da forze che agiscono con estrema gradualità e in maniera cumulativa e per questo più prevedibili, nel senso che appare molto più facile conoscere anticipatamente la loro consistenza futura. Poi ci sono grandezze, per così dire, intermedie che, pur essendo catalogabili in quest'ultima categoria, sono influenzate da fattori dai cambiamenti rapidi, a volte contraddittori, ma con insidiose conseguenze sotterranee e rilevabili nel medio/lungo periodo. È il caso del debito pubblico italiano il quale, lo sappiamo tutti, è gigantesco (quasi 2400 miliardi di Euro, più del 132% del Pil) e per questo motivo sono sufficienti anche piccole variazioni di fattori che in qualche misura lo influenzano per determinarne un suo aumento pieno di rischi e di conseguenze dolorose riguardanti la credibilità del Paese.Spieghiamo meglio: ogni anno lo Stato (cioè i cittadini di questo Paese) versa ai possessori del nostro debito svariati miliardi di Euro come spesa per interessi (nel 2018 sono stati 65) e siccome essa dipende dai rendimenti dei titoli di Stato che a loro volta sono sensibili alle variazioni dello spread (dai mutamenti rapidi), si capisce perché l'attenzione di tutti gli operatori economici (e non solo) è rivolta a quest'ultimo e così dovrebbe essere anche e in particolare per i decisori politici che, al riguardo, in taluni casi si distraggono. Confrontarsi con uno spread basso significa spendere meno per interessi sul debito e avere quindi a disposizione risorse da destinare soprattutto al rilancio degli investimenti, al sostegno alle imprese, alla riduzione del cuneo fiscale e alla ripresa dell'occupazione, il che vuol dire crescita ed aumento del Pil. Certo, se il debito fosse relativamente più basso (ad esempio inferiore al 100% del Pil) la nostra preoccupazione per lo spread sarebbe meno acuta ed è per questa evidente ragione che il primo obiettivo di qualsiasi manovra di bilancio dovrebbe orientarsi verso il contenimento del debito. Sarà così nella prossima? Non ne siamo convinti, visto che già aleggia nell'aria la possibilità di avere dalla Commissione europea maggiore flessibilità, ovvero maggiore deficit che è carburante (purtroppo!) per il nostro debito. Sarebbe quanto mai opportuno e utile avviare, invece, una serie di interventi (basati, ad esempio, su un sempre maggiore contrasto all'evasione fiscale utilizzando strumenti simili alla fatturazione elettronica) volti a ridurre, seppur lentamente, il debito, operazione, questa, in grado di dare un segnale positivo ai mercati e anche allo spread; poi, contestualmente, pensare ad azioni necessarie per riprendere la strada maestra della crescita, abbandonata ormai da troppo tempo, con un'attenzione particolare all'occupazione e di riflesso alle famiglie di questo Paese (sentiti i sindacati, si potrebbe individuare un meccanismo che, inizialmente, possa favorire la riduzione del cuneo fiscale per le imprese e per i lavoratori - in quei settori produttivi disponibili a creare nuovi posti di lavoro da estendere, poi, all'intero sistema delle imprese, una volta verificati gli auspicati esiti positivi). Infatti, in tutta questa incertezza economica e politica l'occupazione resta un tema centrale, visto che, al di là della doccia fredda riguardante i dati sopra riportati (a proposito, a livello Ue andiamo decisamente meglio dato che l'Eurostat ci informa che il tasso di occupazione sfiora il 70%, quello di disoccupazione è di poco superiore al 6% e quello riferito ai giovani non arriva al 15%) essa rappresenta, pur sempre, insieme al debito pubblico, il termometro più sensibile e, nel contempo, più sincero del nostro complesso sistema economico e sociale. Nel frattempo l'Ocse ci ha appena comunicato che nel 2050 in Italia ci saranno più pensionati che lavoratori e questa è un'ulteriore buona ragione per occuparsi al più presto di mercato del lavoro e, in particolare, di quei 13 milioni di persone in età lavorativa (gli inattivi) che non hanno lavoro e neppure lo cercano.