Iva, ​Conte: «Il taglio costa, valutato per breve lasso di tempo»

L'Iva? Il taglio costa, si valuta per un breve lasso di tempo. «Non c'è una ricetta pronta» per la ripresa, «siamo in una situazione di incertezza. Qualsiasi soluzione non può essere univoca. Ora si parla di Iva perché nel corso degli incontri avuti con associazioni di categoria e imprenditori è una delle richieste avanzate. Abbiamo detto che avremmo valutato questa possibilità, è chiaro che un calo dell'Iva costa moltissimo. Si è valutata l'ipotesi di una riduzione per un breve periodo di tempo». Lo spiega il premier Giuseppe Conte ospite de ilfattoquotidiano.it.

