Manovra, Conte: Iva non aumenta, trovate le risorse

governo ha trovato le risorse per evitare l'aumento dell'Iva. «La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'Iva, 23 miliardi sono stati trovati, c'è qualche cosa che ci manca ma siamo ambizioni», ha detto il premier Giuseppe Conte. «Oggi portiamo la Nadef in Cdm: è il primo documento ufficiale che preannuncia la manovra di bilancio».



«Il mio obiettivo è consentire di abbassare l'Iva e stiamo lavorando per far scendere l'Iva sulle bollette dal 10 al 5 così come abbassare all'1 l'iva su prodotti come il pane, il latte e la frutta. Ma per fare questo - ha aggiunto Conte - bisogna incrementare l'utilizzo di mezzi alternativi al contante e per fare questo il piano è dare a tutti la possibilità di accedere a mezzi elettronici di pagamenti a costo zero». «Il mio obiettivo è più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti, lo abbiamo scritto nel programma», ha proseguito parlando di cuneo fiscale.



«Non abbiamo grandi aspettative su questa legge di bilancio, non perché non crediamo in questo governo, ma perché c'è un nodo risorse su cui tutti dobbiamo essere realisti nel Paese, visto il debito pubblico che abbiamo», ha detto a proposito della manovra il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea dell'Unione Industriale di Torino nella nuova area Tne di Mirafiori. «Occorre un piano di medio termine e, d'altra parte, usare risorse già disponibili, quelle relative a infrastrutture per fare un'operazione anticiclica al pari della politica monetaria della Bce. Come dice Draghi accanto a quella politica occorre una politica economica coerente perché la politica monetaria non basta da sola a far fare un salto anticiclico alle politiche economiche europee», ha aggiunto Boccia.

Lunedì 30 Settembre 2019, 12:41 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2019 13:16

