Jole Santelli, maxi festa con balli e canti (senza distanza e mascherine) per l'elezione della sindaca di San Giovanni in Fiore

L'entusiasmo della vittoria fa dimenticare le regole su distanziamento e mascherine alla governatrice della Calabria, Jole Santelli. A San Giovanni in Fiore, piccolo comune dell'entroterra calabrese in provincia di Cosenza, è appena stata eletta sindaca la candidata del centrodestra, Rosaria Succurro, prima donna a ricoprire questa carica nel comune del cosentino, e la sera del 5 ottobre si scatenano i festeggiamenti, in barba alle norme anti-Covid e alle tante persone costrette a compiere dei sacrifici per rispettarle. In un video, immediatamente diventato virale sui social, si vede la Santelli cimentarsi in una tarantella circondata da decine di persone che la coinvolgono nel ballo portandola al centro della pista.

Mascherine obbligatorie in Calabria: ​copertura per tutto l'arco della giornata

La governatrice fa un paio di giravolte e poi cambia "cavaliere" con leggerissima nonchalance. Il video è stato postato sui social, forse avventatamente, da uno dei tanti presenti alla festa. E proprio sui social è immediatamente montata la polemica. «Questi sono pazzi», commenta qualcuno. «A scuola ci fanno penare per i bambini, e questi? Bho», scrive arrabbiato un altro. Insomma la gaffe è servita. E non c'è entusiasmo che tenga.



Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA