Jole Santelli, «Malata ed è stata eletta, Calabria irrecuperabile»: bufera sul senatore Morra. Anche M5S si dissocia

«Umanamente ho sempre rispettato la defunta Jole Santelli, politicamente c'era un abisso. Se però ai calabresi questo è piaciuto, è la democrazia, ognuno dev'essere responsabile delle proprie scelte: hai sbagliato, nessuno ti deve aiutare, perché sei grande e grosso. La Calabria è irrecuperabile lo è fin quando lo Stato non affronterà la situazione con piena consapevolezza». E' bufera sulle dichiarazioni del presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra, intervenuto ieri a Radio Capital dopo l'arresto del presidente del Consiglio regionale della Calabria. Uno scivolone, come definito da più parti, che ha sollevato la quasi unanime richiesta di dimissioni dell'esponente M5S.

APPROFONDIMENTI POLITICA Gasparri: «L'ignoranza di Morra offende la memoria di Jole... VIDEO 'Ndrangheta, 19 misure cautelari: c'è anche il... CATANZARO Calabria e 'ndrangheta, arrestato Domenico Tallini: il presidente...

Calabria e 'ndrangheta, arrestato Domenico Tallini: il presidente del consiglio regionale ai domiciliari

«Tallini è stato il più votato nel collegio di Catanzaro, se non il più votato in Calabria - l'incipit del ragionamento - È la dimostrazione che ogni popolo ha la classe politica che si merita. Il mio è un rimprovero sarò politicamente scorretto, era noto a tutti che la presidente della Calabria Santelli fosse una grave malata oncologica».

Le reazioni

Il primo a stigmatizzare le parole di Morra, Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia: «Le parole del presidente della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra su Jole Santelli sono indegne. E rappresentano un'offesa per tutti i malati oncologici. Non gli restano che le dimissioni». A valanga tutti gli altri. Da Giorgia Meloni a Giovanni Toti, da Maurizio Gasparri al dem Franco Mirabelli, da Mariastella Gelmini a Matteo Salvini che su twitter non la manda a dire: « Morra è indegno del suo ruolo: utilizza la Commissione Antimafia per aggredire i rivali

politici e ora si conferma un piccolo uomo con le parole disgustose su Jole Santelli che peraltro è stata vicepresidente della Commissione Antimafia. Morra si sciacqui la bocca, quando parla di malati oncologici, e si dimetta. La Lega lo sfiducia ufficialmente. #morradimettiti», dice il leader della Lega.

Indegno. Usa Comm. Antimafia contro rivali politici e si conferma piccolo uomo con parole disgustose su Jole #Santelli (già vicepres. della Commissione). #Morra si sciacqui la bocca quando parla di malati oncologici e si dimetta. La Lega lo sfiducia ufficialmente. #morradimettiti pic.twitter.com/GCSh3WteOR — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) November 20, 2020

Anche M5S prende le distanze

«Le affermazioni del senatore Nicola Morra sulla presidente Santelli, i cittadini calabresi e i malati oncologici non rispecchiano il pensiero del M5S, che ne prende le distanze. I cittadini chiamati al voto e ad esprimere la loro preferenza lo fanno sulla base della loro libera e insindacabile opinione. E proprio in virtù di questa libertà dovrebbero essere i partiti del centro destra a chiedere scusa ai cittadini calabresi per aver candidato e fatto eleggere personaggi come Tallini, oggi agli arresti», afferma in una nota il Movimento 5 Stelle.

La controreplica e le scuse

«Da parte mia c'è sempre stato il massimo rispetto per chi vive la condizione della malattia, qualunque essa sia. Chi mi conosce, anche per vicende personali, sa quanto sia vero quanto sto dicendo. Ho semplicemente ricordato, all'interno di una intervista che aveva come proprio argomento specifico la questione "arresti di Domenico Tallini" - la replica di Morra - come l'elettorato debba essere pienamente responsabile delle scelte che effettua e perché questo avvenga c'è necessità di essere informato su tutto. Chiedo scusa alle persone, anche, che si sono sentite tradite, colpite, da parole che son state volutamente prese un pochino di qua, un pochino di là, messe insieme, facendo un lavoro sporco di ricucitura, per far intendere ciò che il sottoscritto non ha mai pensato. Anche perché: il sottoscritto si batte per una sanità pubblica, universale e gratuita che intervenga a favore soprattutto di chi è più debole. Questo lo dico non da oggi ma da sempre, e chi è più debole è il malato».

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA