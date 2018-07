Juncker barcolla al vertice Nato, sorretto da due persone. Giorgia Meloni: «Un ubriacone», ma in realtà è malato

Venerdì 13 Luglio 2018, 10:45 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2018 11:03

Barcollante, debole e con evidenti problemi di deambulazione, tanto da dover essere aiutato a salire e scendere alcuni scalini per una foto di rito: così è apparso ieri, presidente della Commissione Europea, durante il, leader di Fratelli d'Italia, non ha perso occasione per attaccarlo: «Un». La realtà, però, è un'altra.«L’ubriacone sorretto da due persone per evitare che stramazzi al suolo, è il presidente della Commissione europea Juncker, dal quale dipendono le sorti delle nostre aziende, di milioni di lavoratori italiani e il futuro della nostra Nazione.», si legge nel post della Meloni, che pubblica sulla propria pagina Facebook il video di Juncker che ha difficoltà a camminare e a reggersi in piedi. Ma davvero Juncker era ubriaco? Secondo quanto riportato dal portale Politico , la realtà è diversa: ledi Juncker, 63 anni, deriverebbero da un problema alla, aggravato dagli effetti di un. Due giorni fa, ad esempio, il numero uno della Commissione Europea, decisamente limitato e affaticato, era stato costretto ad essere trasportato su unaprima di una cena a cui hanno partecipato diversi capi di Stato e di governo dei paesi Nato.