Juncker: «L'Italia smetta di incolpare l'Ue per i suoi problemi»

L'Italia smetta di incolpare l'Ue per tutti i suoi problemi. Sono le dure parole del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, nella sessione di domande e risposte con il pubblico a Bruxelles alla conferenza "New Pact for Europe". L'esponente di Bruxelles ha invitato poi gli italiani a «smettere di guardare all'Ue per salvare le regioni più povere del Paese».Rispondendo a una domanda sulla disoccupazione giovanile nel Mezzogiorno, il presidente della Commissione europa, ha detto oggi, secondo l'agenzia Askanwe, di nutrire un “amore profondo” per la «bella Italia (in italiano, ndr), ma di non poter accettare che i problemi del Paese siano scaricati sull’Unione europea o sulla Commissione».«Gli italiani devono occuparsi delle regioni più povere dell’Italia – ha detto Juncker durante la sessione di domande e risposte col pubblico alla conferenza “New pact for Europe” – il che significa più lavoro, meno corruzione e serietà. Li aiuteremo, come abbiamo sempre fatto, ma basta con questo giochino di addossare le responsabilità sull’Ue. Un paese è un paese, una nazione è una nazione: prima vengono le nazioni, poi l’Europa».