Manovra, la lettera Ue: «Deviazione senza precedenti nella storia»

Giovedì 18 Ottobre 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 18-10-2018 19:37

Il bilancio italiano mostra una deviazione «senza precedenti nella storia del Patto di stabilità», dovuta ad una espansione vicina all'1% e ad una deviazione dagli obiettivi pari all'1,5%: lo scrive la Commissione Ue nella lettera all'Italia che sottolinea «un non rispetto particolarmente serio con gli obblighi del Patto» e chiede al Governo di dare una risposta ai rilievi entro lunedì 22 ottobre.«Non è nostra intenzione» aggiungere flessibilità a flessibilità per l'Italia, ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker parlando della manovra italiana. «So, e alcuni colleghi l'hanno detto al telefono, che non vogliono che sia aggiunta altra flessibilità a quella già esistente» per l'Italia, e «non è nostra intenzione procedere in questo senso», ha insistito il presidente della Commissione europea.«Non abbiamo discusso il budget italiano, oggi non era il luogo, ed il tempo. Ma so che nel passato la Commissione è stata accusata di essere stata generosa col bilancio italiano», ha continuato Juncker. «So dal passato - ha detto Juncker, nella conferenza stampa a conclusione del vertice a Bruxelles - che la Commissione è sempre stata accusata di essere troppo generosa quando si tratta del bilancio italiano. Io non dico che siamo stati generosi, ma abbiamo introdotto nell'applicazione del Patto di crescita e stabilità alcuni elementi di flessibilità». E l'Italia, ha sottolineato il presidente della Commissione europea, «è l'unico Paese che ha usato tutta la sua flessibilità sin da quando l'abbiamo introdotta, l'Italia è stata in grado di spendere negli ultimi tre anni 30 miliardi di euro in più». «Siamo stati molto gentili e positivi quando si è trattato dell'Italia, perché l'Italia è l'Italia», ha concluso Juncker.Durante l'Eurosummit il premier Conte ha presentato il progetto di bilancio italiano «con passione». Ora esamineremo il documento senza «alcun pregiudizio negativo. Sarà esaminato con la stessa flessibilità e rigore come per tutti gli altri. Ci sono 5-6 Paesi a cui chiederemo ulteriori chiarimenti», ha detto poi Juncker al termine del vertice.