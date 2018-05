«C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a boicottare chi non ha firmato? Certamente».



L'ha detto il sindaco di Bologna, Virginio Merola, a margine della firma della prima carta dei diritti fondamentali del lavoro digitale nel contesto urbano. Una firma disertata da molti giganti del delivery attivi a Bologna come Justeat, Deliveroo, Glovo e Foodora.

Giovedì 31 Maggio 2018, 18:43 - Ultimo aggiornamento: 31-05-2018 18:48

