Rifiuti in Campania, il pugno di ferro di Costa: «I criminali dell'ambiente fuori dalle gare d'appalto»

Sabato 17 Novembre 2018, 08:00

«Lo ribadisco: dico no ai termovalorizzatori. E non per motivi ideologici. È evidente che con l'incremento della differenziata tra qualche anno saranno inutili. E chi investirà mai su impianti che presto diventeranno obsoleti? Puntando sull'economia circolare in tempi brevi i problemi saranno risolti: Salvini sbaglia a dire che siamo nella stessa situazione del 2008, oggi la nostra emergenza sono i roghi». Il ministro per l'ambiente Sergio Costa, dopo le polemiche dei giorni scorsi, illustra la sua ricetta per risolvere i problemi campani.«Sfatiamo una leggenda che comincia a correre. Fino a quando ho lavorato da generale, non mi sono mai pronunciato su questo tema. Nell 2011 l'allora Corpo forestale, di cui ero comandante in Campania, mi chiese di fare un'analisi del piano regionale appena varato. Io scrissi un articolo per la rivista Silvae in cui spiegavo che la norma varata dall'allora assessore Giovanni Romano prevedeva diversi termovalorizzatori. Da servitore dello Stato in attività operativa ho semplicemente declinato tutte le azioni, inclusi i termovalorizzatori, senza commentarle».