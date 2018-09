Camera, ok alle dimissioni del deputato-skipper â€‹Andrea Mura (ex M5S). Cagliari si torna a votare

Giovedì 27 Settembre 2018, 16:59 - Ultimo aggiornamento: 27-09-2018 20:26

La Camera dei Deputati ha accettato le dimissioni del deputato Andrea Mura, eletto con il Movimento 5 Stelle e poi espulso dai pentastellati per via delle troppe assenza dovute alla sua passione per la vela. Il via libera di Montecitorio è arrivato con 295 voti favorevoli, 181 contrari e sei astenuti.Mura, che era assente anche oggi, per motivare la sue decisione ha trasmesso alla Camera una lettera, letta in aula dal presidente di turno: "Ho perso solo sette sedute causa malattia - ha scritto tra l'altro il deputato skipper - e ho subito un linciaggio mediatico per dichiarazioni mai fatte. Mi dimetto per tornare ad essere un cittadino comune, per tornare allo sport e al mare".Mura era stato eletto nel collegio uninominale di Cagliari che dunque dovrà tornare alle urne.A indire le elezioni suppletive - entro 90 giorni - sarà il presidente della Repubblica su deliberazione del consiglio dei ministri.La chiamata al voto riguarda circa 250mila elettori, tutti quelli della circoscrizione Sardegna 01 del Rosatellum ovvero gli elettori dei comuni di Cagliari, Burcei, Maracalagonis, Monserrato, Quartu sant'Elena, Quartucciu, Sinnai e Villasimius.