La giunta del regolamento della Camera si è riunita oggi per valutare le modalità organizzative di aula e commissioni vista l'emergenza Coronavirus. Tra i temi anche quello del voto a distanza che però, riferiscono fonti parlamentari all'Adnkronos, non avrebbe preso piede.



Piuttosto, a quanto si apprende, la presidenza sta valutando l'ipotesi suggerita da Federico Fornaro di Leu di prevedere più spazi per i lavori d'aula: l'emiciclo, le tribune e anche l'auletta dei gruppi che sarebbe videocollegata con l'aula di Montecitorio. Insomma, una sorta di "aula diffusa"nel palazzo per garantire la distanza di sicurezza tra i parlamentari. Ultimo aggiornamento: 18:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA