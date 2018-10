CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Ottobre 2018, 08:08

Non conosciamo ancora le coperture del disegno legge di bilancio, e non lo sapremo finché non sarà scritto e sarà iniziato l’esame parlamentare del relativo disegno di legge. L’unica cosa che sappiamo è che in Costituzione, a cui è subordinata ogni legge, esiste un articolo (l’81) che da qualche anno, dopo una riforma approvata a larghissima maggioranza, impone l’equilibrio dei conti pubblici, vietando così il ricorso all’indebitamento come modalità ordinaria di trovare le risorse. C’è una spiegazione, però, se nessuno se lo ricorda, né di Maio e Salvini, né Conte e Tria, né l’opinione pubblica e i suoi custodi, nemmeno ora che è in ballo una manovra che è nulla più e nulla meno di una scommessa a debito per un valore di 30 miliardi.Sei anni fa, quando l’articolo 81 venne proposto, fu sottoposto a un coro di attacchi. Rappresentava, per gli epigoni dello Stato sociale e solidale, il simbolo e lo strumento principe dell’austerità nostrana. Per gli epigoni della sovranità nazionale, era invece il chiaro segnale della accondiscendenza allo straniero di stanza a Bruxelles. Per gli uni e gli altri, il rigore del bilancio non avrebbe avuto più pietà dei bisogni delle persone, per colpa dei falchi d’Europa. Si scelse allora la via mediana e mediocre: stigmatizzare ma non troppo l’indebitamento; dire chiaro che indebitarsi vuol dire caricare sul futuro l’onere di ripagare spese anche dissennate, ma non dirlo forte.