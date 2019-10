Bassolino: «La destra ha mostrato di avere un popolo, il Pd per reagire deve risolvere problemi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 21 Ottobre 2019, 11:23

Più che a quella dei duellanti della novella di Joseph Conrad e poi del film di Ridley Scott, Antonio Bassolino avvicina l'immagine che esce dalla settimana in cui Matteo Renzi e Matteo Salvini si sono fronteggiati quasi ininterrottamente - martedì nello studio televisivo del Porta a porta di Bruno Vespa, sabato da Piazza San Giovanni a Roma e ieri dalla Leopolda a Firenze - all'altra che con straordinario effetto di sintesi risalta dal detto napoletano Mettimece d'accordo e ce vattìmme, Mettiamoci d'accordo e ci picchiamo. «Appunto: ci picchiamo. spiega l'ex sindaco di Napoli e governatore della Campania - Da quanto hanno affermato possiamo dedurre che, pur da un'infinita distanza, hanno il comune interesse a presentarsi, riconoscersi e autolegittimarsi come i due principali leader politici italiani».«Bisogna riconoscere che dopo gli insuccessi e le mancate autocritiche restano in piena attività. Salvini con una sua forza, intatta anche dopo gli scivoloni di agosto. Renzi alla ricerca di uno spazio politico che lo porti oltre le attuali percentuali di consenso. Ma per capire il ruolo che oggi loro interpretano conviene fare un passo indietro».«Alle elezioni europee del 2014 e del 2019. Molto diversi, uno di destra e l'altro di centrosinistra, entrambi hanno ottenuto un grande successo in appuntamenti particolari che non possono essere paragonati né al voto politico né all'amministrativo: per la ridotta pressione dei territori, per il minor numeri di candidati, per la bassa percentuale dei votanti. Entrambi, Matteo Renzi nel 2014 e Matteo Salvini nel 2019, hanno sopravvalutato e si sono fatti male con le loro stesse mani: Renzi personalizzando la consultazione referendaria sulle riforme istituzionali, Salvini con i clamorosi errori di quest'estate. Il primo: isolarsi in Europa anche rispetto ai governi sovranisti, dopo aver raddoppiato i suoi voti dal 17 al 34%, mentre il M5S, che aveva dimezzato i consensi, entrava nel nuovo quadro politico. Il secondo: aprire una crisi di governo subito dopo la vicenda europea. Come Renzi, aveva avuto difficoltà a riflettere sugli errori commessi, Salvini non è stato capace di vedere il suo inebriamento».