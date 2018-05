Due nomi tecnici per palazzo Chigi: ma resta anche la carta Di Maio

Lunedì 14 Maggio 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 12:42

Non presenteremo a Mattarella una rosa ma un nome secco e invece sono due. Non sarà un tecnico o un non eletto e invece in ballo per palazzo Chigi ci sono due professori: Giulio Sapelli e Giuseppe Conte. 71 e 41anni. Questi sarebbero i due nomi che oggi pomeriggio Cinquestelle e Lega porteranno al Quirinale. Due eterodossi, ammesso che finisca così, che sulla carta non sembrano avere tutte le caratteristiche che sperava il Quirinale.La situazione rimane molto fluida e la sensazione è che i due nomi siano stati fatti uscire per vedere in anticipo l’effetto che fa. L’accordo di fatto non c’è e anche l’idea di proporre un premier e due co-premier (Salvini e Di Maio), appare molto originale. Resta da vedere se il chiarimento al Quirinale porterà stasera ad avere un premier incaricato. D’altra parte, tecnici a parte, il nome di Di Maio come premier resta sempre la carta di riserva.