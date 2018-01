Mercoledì 31 Gennaio 2018, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci sarà – più o meno visibile – una doppia campagna elettorale. Dentro ciascun partito. Indipendentemente dalla sigla. Perché queste sono le regole del nuovo meccanismo elettorale, che prevede due sistemi diversi. Con logiche – molto – diverse di mobilitazione del consenso. In parte, era già così col Mattarellum. Ma all’epoca i partiti erano più forti, i poli erano soltanto due, e i candidati sul territorio correvano in nome della coalizione che rappresentavano. Da una parte c’era Berlusconi, dall’altra – più o meno – tutti gli altri. Oggi, si viaggia in ordine sparso. O meglio, in ordine personale. Personali sono i partiti, raccolti e schiacciati sui leader, che sempre più monopolizzeranno quel che resta dell’agone pubblico: televisione, comizi, dibattiti. Cercando di tirare la volata al voto proporzionale. Ma personali, anzi personalissime, saranno anche le campagne porta a porta – e corpo a corpo - dei candidati nei singoli collegi. Così personali che spesso, al posto di fronteggiare l’avversario, dovranno guardarsi le spalle dai fratelli- coltelli che volevano finire in lista al posto loro.Lo scontro esploso tra due big del centrodestra del calibro di De Girolamo e Carfagna è solo la manifestazione clamorosa di quello che accadrà – sotto traccia – in molte altre situazioni. Perché è vero che ogni aspirante deputato farà innanzitutto affidamento sul proprio olio di gomito e su quella mitica risorsa che – in politichese – si chiama «radicamento sul territorio». Ben sapendo, però, che ci sono – per quello stesso seggio parlamentare potenziale – parecchi colleghi di partito delusi e per niente intenzionati a dare, come usa dire, una mano. Anzi, non è da escludere che molti sfogheranno la propria amarezza dando piuttosto una spintarella a chi corre con un’altra bandiera. Si sa che, sul territorio, le radici – sotto terra – tendono a confondersi, a mischiarsi e, perché no, a alimentarsi dei rivoli – e dei favori – altrui.Sono queste sfide personali la vera incognita delle prossime elezioni. A meno che i sondaggi non si siano clamorosamente sbagliati – come, per la verità, è già accaduto cinque anni fa – gli spostamenti nel proporzionale non dovrebbero essere eccessivi. Per quanto i leader insistano sulle proprie capacità taumaturgiche, e facciano intravedere scalate a traguardi mirabolanti, è francamente difficile che Renzi, o Berlusconi, o Salvini riescano a convincere elettori che da cinque – a volte anche venticinque – anni li hanno ascoltati in tutte le vesti, e salse. Tanto più che non assisteremo ai fatidici – e, talora, fatali – duelli televisivi a tutto campo che negli scontri presidenziali o bipolari hanno opposto i principali competitor. Quindi, con buona pace dei meriti che continueranno ad autoattribuirsi, la comunicazione dei macroleader non dovrebbe spostare di molto l’ago del risultato finale.Molto più importanti – e incerte – saranno, invece, le performance dei microcandidati nei collegi. Finora è stato sottolineato che, nella stragrande maggioranza, sono stati selezionati col criterio della fiducia indiscussa del capo. Ma l’altra dote che sarà stata soppesata è la loro capacità di portare – in gran numero – votanti al seggio. Non si tratta necessariamente di legami di tipo clientelare. In molti casi, il radicamento è sinonimo di un buon lavoro svolto in ruoli amministrativi o nelle assemblee elettive: sindaci, assessori, consiglieri. Altre volte – più raramente – l’influenza deriva dal ruolo nei circuiti della società: giornalista di prestigio, rettore, protagonista dell’associazionismo civile. Quali che siano le motivazioni – e i canali – attraverso cui mobilitare l’elettorato, si tratta di contesti eterogenei, frammentati e, comunque, difficili da misurare in anticipo. Soprattutto la prima volta che una legge viene sperimentata, con accorpamenti di comuni inediti e con una dispersione su tre fronti – e mezzo – dei contendenti.Come spesso avviene, ormai, nel mondo a uso e consumo dei media, seguiremo le sorti elettorali osservando la punta dell’iceberg sul palcoscenico televisivo. Ma la posta che conta di più si cucina – molto meno visibile – nei mille anfratti del territorio.