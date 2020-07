Contributi Ue, la doppia morale dei frugali: i quattro Paesi rigoristi versano quota ridotta

Li battezzò frugal il Financial Times nel febbraio scorso, pubblicando una lettera dei premier dei quattro Paesi in cui spiegavano il loro concetto di sostenibilità del debito dei Paesi Ue. Frugal è diventato frugali ma forse anche chiamarli parsimoniosi, come il termine inglese più correttamente suggerisce, rischia di essere fuorviante. Perché Olanda (Paesi Bassi), Austria, Svezia e Danimarca, guidati politicamente da governi non uniformi (dai cristiano conservatori di Vienna ai liberali de L'Aia, ai socialdemocratici di Stoccolma) non sembrano affatto immuni dal sospetto di badare prima ai loro interessi economico-finanziari e poi a quelli dell'Unione europea di cui si considerano i veri rigoristi. Attentissimi, ad esempio, nel controllare i conti pubblici e a bacchettare chi non li ha in ordine, si sono per così dire molto distratti quando si doveva verificare le centinaia di miliardi sporchi che hanno riempito gli attivi di alcune delle loro banche.

Nella lista di frodi miliardarie compilata dalla Commissione di Bruxelles, a luglio 2019, i quattro frugali compaiono infatti spesso. Si va dalle banche olandesi Rabobank, che accettò di pagare 369 milioni di dollari agli Usa dopo essersi dichiarata colpevole di riciclaggio di denaro sporco dal Messico; e Ing, il maggiore istituto del Paese dei tulipani, costretto a pagare una multa da 675 milioni di euro alle autorità locali che indagavano su riciclaggio e corruzione. Svezia e Danimarca, poi, si sono trovate coinvolte attraverso le banche Swedbank e Danske Bank in uno dei più grandi scandali di riciclaggio internazionale esploso in Estonia nel quale, secondo l'accusa, ci sarebbero state transazioni illecite per 130 e 230 miliardi di dollari. Nelle stesse indagini è stata coinvolta anche la banca austriaca Raiffeisen. Evidentemente, i rischi di frodi finanziarie non sono appannaggio, per così dire, solo di alcuni Paesi, magari dell'Europa del Sud. E tenere il rapporto tra debito pubblico e pil sotto la minima soglia di rischio, condizione che non si può non riconoscere ai quattro Paesi (il 79% dell'Austria è poco meno della metà dell'Italia, arrivata con l'emergenza Covid-19 al 135%), non riesce a giustificare quel senso di superiorità che emerge ogni volta che si deve discutere di equilibri tra falchi e colombe nell'Ue.



È comodo, ad esempio, insistere sulla sostenibilità del bilancio comunitario quando si può contare suPaesi Bassi, Svezia e Danimarca usufruiscono dal 2002 di un complicato sistema di rebates e concessioni, messo in piedi dopo la protesta degli inglesi che ritenevano di versare troppo rispetto a quanto ricevevano attraverso le politiche comuni. Nel redistribuire le quote per la compensazione di Londra, i Paesi frugali (e la Germania) hanno pagato per sette anni solo il 25% della quota normale di finanziamento in rapporto al loro Reddito nazionale lordo. Quando Londra ha salutato l'Ue, il problema è finalmente venuto a galla: la Commissione ha infatti denunciato che gli Stati più ricchi, come sintetizza Affarinternazionali, «pagano meno in percentuale del loro reddito nazionale lordo pro capite. I Paesi Bassi, ad esempio, contribuiscono al bilancio Ue con una spesa dello 0,67%, la più bassa in assoluto. Italia, Francia e Spagna hanno una percentuale tra lo 0,85% e lo 0,86%».

C'è poi il grande tema della concorrenza fiscale, uno dei nodi ancora irrisolti dell'Unione europea. È quello che forse fa più notizia in Italia, alla luce del fatto che con le ultime misure varate dal governo a sostegno dell'economia è stato adottato il modello olandese per rafforzare la stabilità azionaria delle imprese. L'Olanda, che un suo parlamentare laburista nel 2018 avrebbe voluto inserire nell'elenco dei paradisi fiscali Ue, non tassa royalties e dividendi generati da imprese straniere operanti sul suo territorio. Secondo stime accreditate, solo il 4% del reale volume d'affari risulta imponibile ai fini fiscali: ecco perché, in base ad un rapporto della competente commissione del Parlamento europeo, le politiche fiscali olandesi sarebbero responsabili di una erosione di introiti fiscali a danno degli altri Stati membri di circa 11,2 miliardi di euro. «Così impoveriscono quei partner ai quali vorrebbero imporre le loro lezioni di vita» commenta Roberto Rustichelli, presidente dell'Antitrust.

Secondo dati del Sole 24ore, l'Italia riusciva prima del Covid-19 ad attrarre investimenti esteri diretti pari al 19% del Pil, l'Olanda il 535%. Avete letto bene, il 535%. Com'è possibile per un Paese di soli 7 milioni di abitanti? Secondo una tesi, peraltro molto condivisa dagli addetti ai lavori, il merito si fa per dire sarebbe delle 15mila società bucalettere registrate in quel Paese che garantirebbero un transito di denaro pari a 4.500 miliardi di euro all'anno, ovvero sei volte il valore del Pil. Le tasse le pagano anche loro, certo, ma solo su 199 miliardi. Non è un caso che il Tax Justice Network ha collocato l'Olanda al quarto posto tra i Paesi del cosiddetto Corporate Tax Haven Index, che elenca i più significativi paradisi fiscali per le multinazionali: prima dei Paesi Bassi ci sono le Isole Vergini britanniche, Bermuda e Cayman. Per la cronaca, Bruxelles da tempo sottolinea che le pianificazioni fiscali aggressive all'interno dell'Ue provocano una perdita di gettito annuale tra i 50 e i 70 miliardi, ovvero il 17% delle entrate fiscali. Ma quella cifra sale fino a 190 miliardi se si calcolano anche gli accordi specifici tra le multinazionali e gli Stati membri oltre alle inefficienze nella raccolta del gettito. Morale: l'Italia perde ogni anno il 19% delle entrate tributarie delle proprie imprese, ovvero 7,5 miliardi di cui 6,5 miliardi all'interno della Ue, e 1,5 miliardi sono finiti nei Paesi Bassi. L'Aia ci ricorda spesso che il nostro risparmio privato, uno dei più alti in assoluto nel mondo, dovrebbe essere speso meglio visto che loro, gli olandesi, arrivano al 220% nel rapporto tra debito privato e reddito disponibile delle famiglie (noi al massimo al 55%). Ma quanto incide ogni giorno il dumping fiscale su questo dato non lo spiega. E finora non c'è riuscita nemmeno la Commissione. Evidentemente, frugali o parsimoniosi deve significare qualcos'altro.



