Domenica 20 Ottobre 2019

ROMA “Proporre delle idee non è lanciare ultimatum, ma proporre idee”. “Da questa Leopolda non sono arrivati ultimatum”. “Quota100 costa 20 miliardi, è la politica dei like di Salvini”. “Così anche sui migranti che continuano ad arrivare”. “Ai populisti non importa risolvere i problemi, gli basta poter fare un post”. Matteo Renzi chiude così la Leopolda attaccando il leader della Lega.