Nomine, prime crepe tra Merkel e Macron: Weber parte in salita

Mercoledì 29 Maggio 2019, 11:00

BRUXELLES - È molto complicata e condotta non certo con i guanti la partita sulle nomine delle principali istituzioni della Ue: presidenti di Commissione, Ue e Bce, ministra degli esteri più il presidente del parlamento. Questa volta la strada è più in salita del solito perché la maggioranza politica deve essere più ampia del passato visto che Ppe e Pse da soli non bastano più. Ma soprattutto perché in un'Europa divisa sulle prospettive, con un fronte nazionalpopulista più forte, anche se difficilmente in grado di comporre minoranze di blocco, è assai complicato trovare punti di equilibrio. Ai 28 capi di stato e governo arrivati nella capitale belga, il presidente della Ue Tusk ha ottenuto il mandato a organizzare il grande gioco.È lui ad avviare consultazioni per comporre un puzzle, che ai più appare impossibile da comporre, sulla base di criteri precisi: geografici (Est/Ovest, Nord/Sud), rapporto tra Stati grandi e Stati medio-piccoli, genere, esperienza di altissimo livello politico-istituzionale. Impensabile non ci siano un francese e un tedesco. Questa volta l'Italia dovrà saltare il turno essendo stata beneficiata di ben tre massime cariche: Draghi alla Bce, Tajani al parlamento europeo, Mogherini ministra degli esteri. Dovrà esserci una donna, se non due come chiede Tusk.