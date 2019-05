«Sul debito l'Italia viola le regole», ma Tria fa muro: «Un errore la stretta adesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Giovedì 30 Maggio 2019, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Risposta entro domani, come richiesto dalla commissione. Con argomenti che riprendono quelli già usati in passato dal nostro Paese e puntano ad evitare un nuovo intervento di correzione dei conti ma senza interrompere il confronto con Bruxelles. La richiesta da parte della commissione di indicare i fattori rilevanti che hanno portato a non rispettare la regola del debito è in un certo senso un atto dovuto in questa fase ed anche la replica italiana non si dovrebbe discostare troppo dalla prassi consolidata: un elenco puntiglioso e dettagliato di fenomeni economici che giustificano la situazione attuale. Difficile che Giovanni Tria voglia inserire qualche elemento più politico, o addirittura inasprire i toni puntando su nuovi equilibri europei che del resto sono ancora tutti da verificare. Anche il colloquio con il presidente del Consiglio Conte - ieri pomeriggio - non ha portato a cambi di strategia. Matteo Salvini però ha annunciato di voler incontrare oggi il responsabile dell'Economia «per coordinare la risposta all'Europa». Secondo il ministro dell'Interno «l'unico modo per abbattere il debito è investire in crescita». E dunque qualche accenno a questa linea e alla volontà di ridurre il carico fiscale potrebbe alla fine essere inserito.