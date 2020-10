Di Maio, secondo un sondaggio un partito varrebbe il 10%

ROMA Quanto vale un partito di Luigi Di Maio? 'La Notizia' si è posto il quesito è la risposta è: 10%. Il sondaggio è stato commissionato dal quotidiano “La Notizia” e realizzato dall'istituto Lab21, diretto da Roberto Baldassarri. Secondo il sondaggio oltre l’80% degli elettori verrebbe dal M5S. Dall’area di centrosinistra arriverebbe in dote un altro 10,4, di cui l’8,3 direttamente dal Pd. Solo il 4,2%, il partito di Di Maio lo pescherebbe tra gli elettori di centrodestra".



Secondo la ricerca di Lab2101 il ministro degli Esteri raccoglie bene sia nell’elettorato femminile (47,6%) che inquello maschile (52,4%). Oltre l’85 percento degli elettori di DiMaio sarebbero over 35 mentre il 22 percento under 35.

Conti alla mano la sfida con l’altrettanto presunto partito di Giuseppe Conte è iniziata. Il presidente del Consiglio è infatti quotato al 12%, poco sopra il 10% del ministro degli Esteri. Tutti e due, ovviamente, “saccheggiano” il M5S.





Ultimo aggiornamento: 10:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA