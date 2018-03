La via stretta del governo di tutti

Sabato 17 Marzo 2018, 09:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tu quoque, Brute, fili mi...». Cesare era un uomo fortunato. Ha visto in faccia i suoi assassini e se ne è andato sapendo tutto quello che c’era da sapere. Poco distante dall’antico Senato, nella stessa Roma dei Cesari, Silvio Berlusconi s’aggira invece assai inquieto nei saloni damascati e tetri di palazzo Grazioli alla ricerca dei Bruti che, nell’ordine: 1) gli hanno nascosto la devastante situazione di Forza Italia nel Mezzogiorno dove modesti, ma potenti ras locali hanno fatto il bello e il cattivo tempo con i risultati che abbiamo visto.2. Gli hanno impedito di fare una pur limitata campagna elettorale per rendersi conto di persona di quanto stava accadendo e di mettervi un qualche riparo.3. Hanno escluso dalle liste persone degne infilandovi famigli e fatto eleggere nel nome di Berlusconi gente ignota allo stesso Berlusconi.4. Hanno formato all’interno di Forza Italia un «partito del Nord» col risultato di perdere nel Settentrione con la Lega e consegnare l’intero Mezzogiorno ai Cinque Stelle.Berlusconi ancora non si rassegna a vedere Salvini come leader del centrodestra, anche se lealmente ha mantenuto il patto di riconoscerlo come candidato premier. I rapporti tra i due alternano momenti di forte tensione a dichiarazioni distensive. Il capo della Lega ha ottenuto un risultato di altissimo peso politico, ma sa bene che il suo 17,4 per cento è molto inferiore al 37 per cento ottenuto dalla coalizione. Rompere con Berlusconi per fare il numero 2 di Di Maio? Difficile.In realtà, a una settimana esatta dall’apertura delle nuove Camere, nessuno sa realmente come la storia andrà a finire. Il M5S chiede legittimamente la presidenza della Camera. Ma non ha i numeri per eleggere da solo il proprio candidato. Li avrà dalla Lega? Dal Pd e perfino da Forza Italia per garbo istituzionale? Chissà. Il centrodestra potrà invece eleggere da solo il presidente del Senato. Forza Italia dice a Salvini: tu sei il candidato premier, perciò la presidenza spetta a noi. Replica Salvini: sapete bene che difficilmente da candidato diventerò premier, perciò non posso rinunciare alla presidenza del Senato in cambio di nulla. Si metteranno d’accordo o salterà l’alleanza?Se salta l’alleanza, Berlusconi rischia l’emigrazione di molti dei suoi verso la Lega. Il Cavaliere deve giocare con cautela le sue carte. Mai lui e il Pd si sono amati come in questo momento. Ma sono fidanzati poveri e non hanno i soldi per sposarsi. Entrambi debbono sperare perciò che i tentativi di Di Maio e di Salvini falliscano per arrivare al «governo di tutti», che – con la scusa della nuova legge elettorale – rinvii le elezioni anticipate il più a lungo possibile.Oggi tutti i partiti sembrano mosche impazzite all’interno di un vaso sigillato. Quando il 3 aprile il presidente della Repubblica toglierà i sigilli, vedremo quante mosche saranno ancora in buona salute e con quali intenzioni.