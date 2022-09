Latina, Coletta confermato sindaco: «Ora al lavoro per il bene della città». Zaccheo non supera il 50%

Damiano Coletta ha vinto sul filo di lana le elezioni suppletive a Latina dove si è rivotato a distanza di quasi un anno dopo che i risultati di 22 sezioni erano stati annullati dal Tar. Dopo una notte lunghissima il sito del Comune ha pubblicato pochi minuti prima delle dieci i risultati definitivi.

Elezioni Latina, si vota di nuovo per il sindaco: un test per le politiche. Scrutinio dalle 23

Il voto era un test importante anche in vista delle politiche del 25 settembre, Coletta ha vinto in uno scenario sensibilmente cambiato a livello nazionale rispetto a undici mesi fa.

Questo il risultato finale dello scrutinio nelle 22 sezioni pubblicato sul sito del Comune di Latina.

E questo il definitivo dei nuovi voti sommati a quelli delle 96 sezioni in cui si era votato a ottobre:



Quindi anche stavolta Zaccheo si è fermato al 48,30% dei voti senza riuscire quindi a vincere al primo turno. Per effetto di questo risultato non cambia la situazione rispetto al voto di ottobre e dunque come spiegato dalla Prefettura il mese scorso non ci sarà bisogno di un nuovo ballottaggio.

Sono le 9.45 quando arriva la prima nota di Coletta e del centrosinistra. «Secondo i dati in nostro possesso Damiano Coletta è stato rieletto sindaco di Latina». Queste le prime dichiarazioni del sindaco: «È stata una nottata intensa - dice Damiano Coletta, 62 anni, medico cardiologo - e la gioia di avercela fatta ancora una volta mi ripaga e ci ripaga di tutti i sacrifici che abbiamo fatto in questo periodo così particolare. Ringrazio la città che per la terza volta mi ha dato fiducia e non vedo l’ora di rimettermi in attività, cosa che avverrà immediatamente perché Latina ha bisogno della politica e perché è un momento troppo importante per la nostra comunità. Dal 2016 abbiamo indicato una strada ben precisa per il presente e per il futuro della città, siamo convinti di poter mettere in campo le migliori forze e i migliori strumenti per garantire una crescita sostenibile, importante e soprattutto per garantire a Latina i risultati che merita. Lavorerò sin da subito per raggiungere gli equilibri politici necessari con tutte le forze che vogliono il bene della comunità. Adesso basta ostruzionismi, è arrivato il momento di correre, io sono pronto e anche la città lo è».

Aggiornamento ore 9.40

«Ho vinto per la terza volta, adesso è tempo di rimettersi a lavorare per il bene della città» aggiunge Damiano Coletta a caldo dopo aver esultato per la vittoria. Questa è la foto di Coletta e degli esponenti del centrosinistra scattata all'interno del comitato elettorale dove hanno seguito lo scrutinio di queste suppletive:





Aggiornamento ore 9.20

Il sito della prefettura di Latina riporta i numeri finali dello scrutinio, ma non ancora le percentuali. Vincenzo Zaccheo ha ottenuto 5877, contro i 3375 di Damiano Coletta . Rispetto ai 10.348 voti validi Zaccheo nelle 22 sezioni al voto ha ottenuto il 59,19%: avrebbe avuto bisogno del 61% per ottenere nella somma con le altre sezioni in cui si era votato ad ottobre e il cui risultato non era stato annullato dal Tar il 50,01% dei voti necessario per vincere al primo turno.



Aggiornamento ore 9.05

«Aspettiamo l'ufficialità». Damiano Coletta lo dice sorridendo. Dopo una notte lunghissima ed estenuante dove verso le quattro della mattina ha cominciato a temere il peggio, in realtà ha resistito al recupero di Vincenzo Zaccheo e ora vola verso la conferma. «Alla fine abbiamo fatto un mezzo miracolo» dice con soddisfazione. «Mi stanno chiamando da tutta Italia, nel momento in cui la destra vola nei sondaggi delle politiche Latina ha resistito» dice il cardiotogo 62enne. «Le vittorie al novantesimo sono le più belle» aggiunge con l'immancabile riferimento al calcio per lui che ha un passato da calciatore professionista».

Aggiornamento ore 9

Dopo una lunga notte di scrutinio, con operazioni piuttosto lente, i dati ancora ufficiosi confermano la vittoria del sindaco decaduto dopo la sentenza del Tar. Vincenzo Zaccheo non è riuscito a superare il 50% necessario per vincere al primo turno, ma si tratta di una manciata di voti in meno. Sono in corso le ultime operazioni di scrutinio. Il voto ha interessato le 22 sezioni annullate dalla sentenza del Tar.

Aggiornamento ore 4.00

I risultati ufficiali sono ancora fermia quattro sezioni scrutiinate. Quelli ufficiosi che arrivano dai rappresentanti si lista sono arrivati a dieci, segno che comqunque lo scrutinio è lentissimo. Le sezioni dove lo scrutiniodei voti dei candidati sindaco è terminato sono la 73, 75, 76, 86, 95, 98, 104, 106, 107, 109. Zaccheo si è imposto in 8 di queste dieci sezioni,

Aggiornamento ore 3.05

I due candidati stanno seguendo questo estenuante scrutinio lontano dai riflettori. Damiano Coletta è a casa con alcuni suoi collavoratori. Vincenzo Zaccheo invece è in un appartamento che affaccia su piazza del Popolo dove ha stabilito il suo quartier generale. Poco fa è stata postata questa foto in una storia da Luca Palmegiani, coordinatore di Forza Italia Giovani. Vincenzo Zaccheo sta seguendo la trasmissione di Egidio Fia, Monitor, mentre Pasquale Cangianiello intervista Luca Palmegiani:



Aggiornamento ore 3

Arrivano i primi risultati ufficiali, le prime 4 sezioni scrutinate. Zaccheo è al 56%, Coletta al 39,49%.

Aggiornamento ore 2.30

E' testa a testa tra Damiano Coletta e Vincenzo Zaccheo. Nelle 22 sezioni il candidato di centrodestra è in vantaggio rispetto al rivale, ma nella somma complessiva tra i voti di ieri e quelli di undici mesi fa non ha ancora la maggioranza assoluta quando mancano però da scrutinare la metà dei voti. La sensazione è che ci vorrà l'alba per arrivare al risultato finale. Zaccheo si sta lentamente avvicinando alla quota del 50,01 per cento dei voti e dunque alla vittoria al primo turno, ma al momento alcune simulazioni lo danno al 49,8.

Aggiornamento ore 1.05

Dati ufficiosi per un'altra sezione. La 103, anche questa in centro, in via Botticelli. Qui Coletta aveva vinto a ottobre, mentre oggi a Zaccheo è riuscito il sorpasso. Undici mesi fa era finita 264 a 230, mentre stasera Zaccheo ha preso 223 voti e Coletta 209. Praticamente scomparsi gli altri candidati sindaco.

Aggiornamento ore 00.15

I primi risultati ufficiosi sono arrivati a mezzanotte e quattro minuti. La sezione è la 95, la scuola Da Vinci. A ottobre era stata una delle 4 sezioni in cui aveva vinto Coletta, anzi quella dove aveva vinto meglio, con il 49% dei voti contro il 34. Questa sera il suo vantaggio è risultato praticamente azzerato, ha vinto per soli 14 voti. E' finita, secondo i primi dati ufficiosi 214 a 200. A ottobre era finita 275 a 181.

Aggiornamento ore 23.10

Alle 23 è iniziato lo scrutinio, l'affluenza è del 50,52%, un avente diritto su due, insomma.

Aggiornamento ore 20.20

Tre le sezioni dove l'affluenza è stata più alta. Record di votanti alla 103, in via Botticelli dove ha raggiunto il 46,6% (a ottobre era stata del 42,2%). Poi la 110 (Borgo Sabotino) dove è arrivata al 45%, ben sette punti in più rispetto a undici mesi fa. Infine la 44 (Istituto Einaudi) dove era stata del 43% e ieri è toccata al 45%.

Aggiornamento ore 19.15

Arrivano i dati ufficiali sull'affluenza generale che si attesta al 40,57% alle ore 19, i votanti sono 8.018. A ottobre in tutte le sezioni il dato era stato del 37,27% ma si votava anche il lunedì. I dati arrivano dai 22 seggi chiamati al voto bis.

Aggiornamento ore 13

A complicare un possibile confronto tra i due dati dell'affluenza anche il fatto che il 16,05% di ottobre era riferito a tutte le 116 sezioni mentre quello di oggi e relativo alle sole 22 dove si deve rivotare.

Aggiornamento ore 12.50

Il dato disaggregato sull'affluenza (che arriva da rilevazioni fatte dai rappresentanti di lista) è assai variegato. Ci sono sezioni dove è arrivata addirittura al 20% e altre dove si è fermata al 14%. Ma tutti gli schieramenti sono molto cauti nel commentare questo dato.

Aggiornamento ore 12.30

Affluenza in linea con il voto di ottobre scorso, anzi appena più alta. Chi pensava che in pochi sarebbero andati a votare, stando a questa prima rilevazione si sbagliava: sono tornati al seggio praticamente le stesse persone di undici mesi fa quando oltretutto si poteva votare anche di lunedì. Alle 12 l'affluenza nelle 22 sezioni richiamate a votare è stata del 16,68%, mentre a ottobre scorso era stata del 16,05%. Fino ad ora hanno votato in 3.297 aventi diritto. Prossima rilevazione alle ore 19.

Aggiornamento ore 11.30

Gli aventi diritto al voto in questa mini tornata elettorale sono meno di 20 mila. Ecco il dato comunicato dalla Prefettura di Latina:



Aggiornamento ore 10.52

Mini elezioni a Latina: le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente. Alle 12 verrà rilevato il primo dato sull'affluenza. Nell'ottobre scorso era stata del 16,05%.

I candidati

In corsa da una parte Vincenzo Zaccheo, ex parlamentare di An ed ex sindaco di Latina e il sindaco civico, di Lbc, decaduto: Damiano Coletta. Ma è la ripetizione riguardando il primo turno riguarda tutti gli aspiranti sindaco di allora che tornano ovviamente in corsa .

Ieri, all'insediamento dei seggi qualche problema ma alla fine la macchina delle elezioni è partita regolarmente. Qui il racconto della vigilia:



Dove si vota

Qui troverete tutti i chiarimenti su queste mini eleioni, a cominciare dall'elenco e dagli indirizzi delle 22 sezioni in cui si voterà oggi per il primo turno delle ultime amministrative: