Sabato 3 Febbraio 2018, 15:18 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2018 15:56

Laura Boldrini "sgozzata" su Facebook. In queste ore è stato diffuso sul social un fotomontaggio choc della presidente della Camera, con un messaggio a corredo molto inquietante: "Sgozzata da un nigeriano inferocito, questa è la fine che deve fare così per apprezzare le usanze dei suoi amici".LEGGI ANCHE ----> Lega, i giovani padani bruciano alla festa in piazza i fantocci di Laura Boldrini e Paolo Gentiloni Il post è stato prontamente segnalato dai Sentinelli di Milano, che lo hanno ripreso sulla loro pagina Facebook