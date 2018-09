Laura Boldrini e il volo Alitalia: «Denuncio chi ha alimentato questa bufala». Ecco cos'è accaduto

Laura Boldrini . Qualche giorno fa alcuni organi di stampa rilanciarono una storia decisamente antipatica che riguardava l'ex presidente della Camera, bersaglio ormai da anni sui social di alcune 'bufale' che spesso fanno il giro della Rete: in questo caso la Boldrini era accusata di aver soffiato il posto a un imprenditore su un volo Alitalia da Roma a Genova, lo scorso 16 settembre. L'imprenditore, Duilio Paolino, aveva raccontato in un post su Facebook che il suo posto doveva essere occupato da un disabile, ma in realtà a sedersi era stata proprio la Boldrini con tutta la sua scorta.



La Boldrini aveva subito smentito la vicenda, ma ciò non è servito ad impedire che il passaparola social arrivasse a migliaia, se non milioni di italiani. «'La porcata della Boldrini', 'La Boldrini soffia il posto a un disabile'. Queste e tante altre bugie sul volo Roma-Genova del 16 settembre, come quella che avrei preso il posto di un altro passeggero, che stavo viaggiando con la scorta, i miei collaboratori e il mio fidanzato, sono state diffuse in questi giorni da alcuni mezzi di informazione: tutto falso. Per questo ho deciso di denunciare chi si è inventato tutto e quei giornali che hanno costruito e alimentato questa squallida operazione», dice oggi la Boldrini. ancora contro le fake news, ancora una volta . Qualche giorno fa alcuni organi di stampa rilanciarono una storia decisamente antipatica che riguardava l'ex presidente della Camera, bersaglio ormai da anni sui social di alcune 'bufale' che spesso fanno il giro della Rete: in questo caso la Boldrini era accusata di aver soffiato il posto a un imprenditore su un volo Alitalia da Roma a Genova, lo scorso 16 settembre. L'imprenditore,, aveva raccontato in un post su Facebook che il suo posto doveva essere occupato da un disabile, ma in realtà a sedersi era stata proprio la Boldrini con tutta la sua scorta.La Boldrini aveva subito smentito la vicenda, ma ciò non è servito ad impedire che il passaparola social arrivasse a migliaia, se non milioni di italiani. «'La porcata della Boldrini', 'La Boldrini soffia il posto a un disabile'. Queste e tante altre bugie sul volo Roma-Genova del 16 settembre, come quella che avrei preso il posto di un altro passeggero, che stavo viaggiando con la scorta, i miei collaboratori e il mio fidanzato, sono state diffuse in questi giorni da alcuni mezzi di informazione: tutto falso. Per questo ho deciso di denunciare chi si è inventato tutto e quei giornali che hanno costruito e alimentato questa squallida operazione», dice oggi la Boldrini.









«Vorrei chiedergli di riflettere, ora, su quanto può ferire un'affermazione di questo tipo, non solo la mia famiglia, ma tutte quelle che hanno un parente nella stessa condizione -conclude la Boldrini-. Mi sento di dire grazie, invece, ai tanti che mi hanno sostenuto fin dall'inizio e alle migliaia di persone che mi hanno chiesto di denunciare chi ha mistificato la realtà, anche in nome e per conto di tutti quei cittadini che credono nella libertà di stampa e nel diritto ad essere correttamente informati». «Un'operazione sporca perché portata avanti senza nessun riscontro dei fatti e non volendo prendere in considerazione né la mia versione né quella di Alitalia, che ha chiaramente escluso ogni mio coinvolgimento nella vicenda che riguarda il cambio del posto del signor Paolino sul volo Roma-Genova - prosegue la deputata di Leu -. 'Handicappata', così mi hanno chiamato alcuni lettori di questi quotidiani nei loro commenti agli articoli pensando di insultarmi. A loro - e alla vice presidente del Senato Paola Taverna che ha diffuso la bufala - vorrei dire che io ho un fratello disabile di cui mi prendo cura».«Vorrei chiedergli di riflettere, ora, su quanto può ferire un'affermazione di questo tipo, non solo la mia famiglia, ma tutte quelle che hanno un parente nella stessa condizione -conclude la Boldrini-. Mi sento di dire grazie, invece, ai tanti che mi hanno sostenuto fin dall'inizio e alle migliaia di persone che mi hanno chiesto di denunciare chi ha mistificato la realtà, anche in nome e per conto di tutti quei cittadini che credono nella libertà di stampa e nel diritto ad essere correttamente informati».

Ecco la mia decisione sulla bufala del posto soffiato a un disabile sul volo #Alitalia https://t.co/GMdNwF2N0a — laura boldrini (@lauraboldrini) 26 settembre 2018

LA SMENTITA DI ALITALIA Già qualche giorno fa Alitalia aveva precisato quanto accaduto, in una nota ufficiale: «In data 29 agosto, il passeggero Duilio Paolino aveva acquistato un biglietto Genova-Roma-Genova, con integrazione per il posto comfort seat sia per il volo di andata (posto 1F) del 13 settembre, sia per il volo di ritorno (posto 2A) del 16 settembre. Un errore compiuto dal personale di scalo di Genova, che fornisce servizi di terra ad Alitalia, ha portato alla cancellazione dell'assegnazione del posto sul volo di ritorno

Per questo motivo, quindi, il posto 2A è tornato disponibile per tutti gli altri passeggeri ed è stato assegnato ad un cliente proveniente da Bombay», si legge. «L'onorevole Laura Boldrini non ha mai avuto assegnato il posto 2A e ha viaggiato in un posto differente. Il cambio di posto subìto dal signor Paolino è stato causato da un inconveniente tecnico per cui Alitalia si è già scusata con il cliente, rimborsando il costo del servizio non usufruito», conclude la nota.

