Non punibilità solo per i reati tributari, stop esplicito all'emissione dei capitali

Sabato 20 Ottobre 2018, 07:23 - Ultimo aggiornamento: 20-10-2018 10:00

Non punibilità circoscritta ad un numero minore di reati, quelli più strettamente tributari, con la sicura esclusione del riciclaggio. E ambito di applicazione limitato all'Italia, senza quindi la possibilità di far emergere attività estere come previsto invece, sia pure in forma indiretta, dalla lettera dell'articolo 9 del decreto fiscale. Sono questi i punti su cui si cerca una mediazione in vista del Consiglio di ministri di oggi: gli aggiustamenti tecnici dovranno seguire all'intesa politica, a sua...