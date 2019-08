CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Agosto 2019, 08:19

«No, tutt'altro. Ma è chiaro che se vogliamo invertire la rotta occorre più coraggio nel varare misure a sostegno delle famiglie e delle fasce più deboli. Insomma, è una questione di prospettiva».«Vanno bene il turismo, le infrastrutture, i trasporti, le attività produttive ma non dimentichiamo le persone. Del resto, tutto ruota attorno alle persone».«Sì. Mercoledì a Monteverde, in provincia di Avellino, in uno dei borghi segnalatosi per le migliori accessibilità in Italia per i disabili. Credo che sia un aspetto molto positivo e pregevole. Giovedì sarò a Napoli. Ho intenzione di conoscere meglio alcune realtà e in particolare di concentrarmi su quelle più difficili, sulle politiche sociali e sulle politiche anti-droga e di sostegno alle vittime del fenomeno, ma anche di mettermi a disposizione per ascoltare le persone che hanno voglia di incontrarmi».