Martedì 24 Settembre 2019, 13:34 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2019 13:55

ROMA Il tweet del presidente Usa Donald Trump «mi ha fatto molto piacere, perché mi ha testimoniato ancora una volta quel che mi dice in privato. Non credo che abbia influenzato la formazione del nuovo governo, perché comunque era un processo che ormai si era già definito, era nelle cose. Non credo che le forze politiche protagoniste di questa svolta siano state ispirate da quel tweet». Giuseppe Conte intervistato da Sky TG24 interviene anche sulla manovra. «Dietro sollecitazione ho detto che potremo valutare anche questa possibilità, non c'è nulla di definito. Voglio precisare che il nostro intento non è creare nuove forme di tassazione. Il sistema produttivo deve essere spinto e incentivato a orientarsi verso un'attività produttiva ecosostenibile, ecocompatibile, quindi il meccanismo delle penalizzazioni non è quello da me preferito». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a Skytg24 ha risposto a proposito della sua posizione sulla tassa sugli aerei, merendine e bevande gasate.