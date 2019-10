Martedì 1 Ottobre 2019, 11:32 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 11:52

ROMA «Matteo Renzi l'ho sentito telefonicamente quando mi ha chiamato per dirmi che stava per fare una nuova forza politica. Mi sono meravigliato che qualcuno si sia meravigliato che Renzi abbia fatto un'altra forza politica. Cosa ci si aspettava, che rimanesse al Senato a premere il pulsante in aula ogni giorno? È evidente che sarebbe andata cosi». Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ospite di «Agora» su Raitre. «Era nell'aria da tempo che avrebbe fatto una sua forza politica. È una di quelle persone dalle quali te lo aspetti e non lo dico né in negativo né in positivo ma l'insofferenza a restare nel Pd era evidente da tempo. Certo creare un gruppo parlamentare, senza passare dalla elezioni, dico che non è il massimo», ha concluso Di Maio.