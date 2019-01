La Lega spacca gli alleati: tra i grillini cresce il fronte pro-Matteo

Domenica 27 Gennaio 2019, 08:57 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 09:26

ROMA La cautela è d'obbligo, per Matteo Salvini. La tentazione di rinunciare all'immunità parlamentare e di farsi processare con il passare delle ore sembrano venir meno. Si fa largo infatti da parte del leader leghista la volontà di sottoporsi al voto del Senato, sapendo che, a seconda della piega che prenderà, il governo «potrebbe scricchiolare», come ragionano i suoi fedelissimi in queste ore.Il leader della Lega conosce l'indole giustizialista del M5S e non si stupisce dunque della linea adottata, ma allo stesso tempo reputa che lo stop alla Diciotti fu concordato con il resto del governo. Da Di Maio a Toninelli, che «all'epoca, facevano i salviniani più di Salvini», sottolineano nei piani del Carroccio, cercando dunque coerenza dagli alleati. Ecco, perché «Matteo» potrebbe sfidare l'Aula. E dunque mettere il M5S davanti al dilemma: andare dritti sui propri principi inderogabili o far valere una linea di governo? Dopo il parere della giunta, l'autorizzazione passerà al vaglio di Palazzo Madama.E qui Salvini sa che qualcosa potrebbe succedere. Soprattutto in caso di voto segreto. E cioè il Pd potrebbe spaccarsi e votare con il resto del centrodestra. Ma soprattutto «alcuni senatori grillini sono pronti a votare no, sono con noi», rivela un big del Carroccio in Senato che sta iniziando a intavolare trattive.Chi ha parlato in queste ore con Stefano Patuanelli, capogruppo M5S, a Palazzo Madama riporta il seguente ragionamento: «Ci sono questioni giuridiche e tecniche che non vanno sottovalutate. Per molti dei nostri che ne sanno, questa richiesta è un assurdo giuridico. Detto ciò la linea sarà quella di votare a favore dell'autorizzazione».I grillini escludono che questa posizione possa terremotare il governo. O meglio: fanno finta di non pensarci. «Fa parte del dna del Movimento: siamo stati già inflessibili con i nostri, nei casi di Giarrusso e Taverna, dunque ci dovremo comportare anche in questo caso di conseguenza», sospirano gli uomini più vicini a Luigi Di Maio.I TIMORIAnche i pentastellati si augurano che alla fine sia il Pd a togliere le castagne dal fuoco alla maggioranza, puntando, per paradosso, sul garantismo delle truppe renziane che siedono sia in giunta e sia a Palazzo Madama.Ecco perché Matteo Salvini, in questo gioco di passaggio del cerino, è comunque «sereno». Sa, cioè, che le decisioni sono in mano ad altri partiti. E che, comunque vada, sarà lui a capitalizzare la situazione. Soprattutto perché il verdetto finale arriverà a fine marzo, dunque in piena campagna elettorale.Un senatore M5S ci scherza su (ma non troppo): «Se passa la sua autorizzazione a procedere schizza al 46%». Ecco perché la mossa attendista del ministro dell'Interno è volta proprio a far «bollire i grillini nel loro brodo», sapendo che il dibattito interno in queste ore è fortissimo. Già in giunta, potrebbero esserci assenze strategiche, da parte del M5S. O astensioni, addirittura. Di sicuro, Salvini ci va con i piedi di piombo e smaltita la rabbia delle prime ore inizia a ragionare: tutto sommato anche in caso di crisi del governo è l'unico che potrebbe guadagnarci, soprattutto sotto elezioni. «La mia linea è chiara: decidano loro». Ed è chiaro chi siano questi «loro», appena citati.