Lega all'attacco: sanatoria per Imu e Tasi. Via la patente a chi non paga la Rc auto

Venerdì 9 Novembre 2018, 09:08

Da una tassa ad hoc sui money transfer allo stop alla patente per gli evasori seriali per l'Rc auto. Vanno anche oltre il condono gli emendamenti al decreto fiscale presentati anche dalla stessa maggioranza, in questo caso a firma Lega. In tutto i senatori hanno depositato 578 emendamenti, che andranno al voto, probabilmente, a partire dalla metà della prossima settimana. Le proposte che avranno la certezza o quasi di concretizzarsi saranno firmate da relatore e governo e arriveranno solo più avanti. Quelle della maggioranza...