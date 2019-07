Martedì 16 Luglio 2019, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2019 20:53

Botta e risposta. «È gravissimo il voto europeo: Von der Leyen passa grazie all'asse Merkel, Macron, Renzi, 5stelle. Avrebbe potuto essere una svolta storica: la Lega è stata coerente con le posizioni espresse finora, ha tenuto fede al patto con gli elettori e difende l'interesse nazionale». Lo si legge in una nota della Lega.«Senza i nostri voti, determinanti, oggi saremmo davanti a una crisi istituzionale senza precedenti in Europa». Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo. «Siamo stati l' ago della bilancia, abbiamo condizionato in positivo l'agenda della prossima Commissione europea che avrà il salario minimo, la lotta al cambiamenti climatici, la riforma del regolamento di Dublino e nell'attribuzione di maggiori poteri al Parlamento europeo le proprie priorità, tutte battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle da anni», continua la nota.