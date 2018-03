Domenica 11 Marzo 2018, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto nella Lega e nel mondo politico ligure per la scomparsa, a causa di una malattia, di Rosy Guarnieri, ex sindaco di Albenga. Nata 65 anni fa in Sicilia, sposata, due figlie, era appena stata eletta alla Camera. «Ci ha salutato questa mattina, ha avuto il tempo di festeggiare la sua vittoria ma lottava da tempo contro una malattia bastarda la nostra ex sindaco di Albenga eletta alla Camera». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, durante la consegna degli attestati della Scuola politica del Carroccio a Milano. «Ci ha salutato e ci seguirà da lassù, grazie», ha detto ancora Salvini.