Lega, già pronta l'exit strategy: subito nuovo partito e cambio nome

Giovedì 5 Luglio 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2018 07:30

Taglio netto con i rami secchi e la vecchia gestione. Niente più Lega nord per l'Indipendenza della Padania. Si chiamerà solo Lega. Il marchio ovvero il simbolo sarà lo stesso presentato alle Politiche, la dicitura Salvini premier rimarrà identica. Ma l'exit strategy a cui i big del Carroccio stanno pensando è quella del nuovo soggetto politico. Con un nuovo congresso. «Noi spiega un sottosegretario avevamo già avviato il processo. Ci siamo fermati perché il cambio avrebbe potuto rappresentare un'azione per contrastare l'azione giudiziaria. Ora non abbiamo più alternative». In realtà non è ancora chiaro ai dirigenti se la richiesta di «sequestrare ovunque 49 milioni» possa valere anche per il futuro. «Ma protesta anche un ministro nel momento in cui si divorzia dal passato perché le responsabilità dovrebbero ricadere ancora su di noi? Quella era un'altra epoca. Salvini non c'entra».