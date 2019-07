​​Fondi russi, la procura sentirà presunto «secondo uomo»

Sabato 13 Luglio 2019, 15:44 - Ultimo aggiornamento: 13-07-2019 16:36

Prima dovranno essere effettuati alcuni accertamenti per capire se sia davvero lui ilpresente lo scorso ottobre alla presunta trattativa sulla compravendita di petrolio all'Hotel Metropol di. Dopodiché nei prossimi giorni sarà convocato in Procura anon si sa, in quanto deve ancora essere deciso, se come indagato o come persona informata sui fatti.È quel che dovrebbe accadere a Gianluca Meranda, il legale che oggi, con una lettera pubblicata sul quotidiano La Repubblica, ha spiegato di essere lui uno dei due italiani che, accanto a Gianluca Savoini , il presidente leghista dell'associazione LombardiaRussia indagato per corruzione internazionale, ha partecipato all'incontro con altri russi nel quale, come emerge da un audio agli atti dell'inchiesta, si è parlato di un 'affarè sul petrolio per far arrivare fino a 65 milioni di dollari alla Lega. Nella lettera l'avvocato ha spiegato che la trattativa «ci fu, ma alla fine non si perfezionò».