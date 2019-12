Manovra, nuovo scontro sulle tasse. Conte: «Ciò che conta è abbassarle». Tensione tra Pd e Iv

Non si sciolgono i nodi nella maggioranza sulla manovra. Braccio di ferro al vertice di Palazzo Chigi, stamattina, su come impiegare le risorse della legge di bilancio. A quanto si apprende, Italia viva insiste sul taglio delle tasse sulla plastica e sulle bevande zuccherate. M5s e Pd invece frenano: il Dem Andrea Orlando ha rilanciato la proposta di utilizzare eventuali nuove risorse - si parla di circa 500 milioni - per tagliare ancora le tasse sul lavoro. Al tavolo il ministro Roberto Gualtieri avrebbe portato diverse proposte, ma una soluzione non ci sarebbe ancora.

«Abbassare le tasse in modo significativo è quel che conta. Un ulteriore sforzo va fatto in questa direzione», ha detto il premier Giuseppe Conte alle forze di maggioranza riunite a Palazzo Chigi.

Tra Pd e Italia Viva è scontro. «Plastic tax e Sugar tax determineranno un disastro occupazionale. Ora al lavoro per trovare un accordo che dica no a microbalzelli e sì al lavoro», scrive su Twitter il ministro dell'Agricoltura e capo delegazione di Iv al governo, Teresa Bellanova.



Ilattacca gli alleati renziani: «Italia Viva ai lavoratori italiani preferisce le multinazionali delle bibite gassate, come la Coca Cola. Non vuole diminuire le tasse sul lavoro ma pensa solo a togliere la sugar tax, per favorire società per azioni che non hanno sede neanche in Italia. È solo grazie al Pd che sono stati salvati gli italiani dai 23 mld della Salvini Tax e che si mette in campo il taglio delle tasse ai lavoratori da oltre 3 mld».