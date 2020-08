Legge sicurezza operatori sanitari, Castellone (M5S): «Con procedibilità ufficio e aggravanti la legge ora è davvero efficace»

Grande soddisfazione viene espressa dalla senatrice di Giugliano del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone , per l'approvazione in Senato della legge sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie con le modifiche fortemente volute dalla Castellone stessa: la procedibilità d’ufficio e l’applicazione delle circostanze aggravanti.





Il testo, grazie al lungo lavoro da parte della portavoce in Senato del movimento e componente della XII Commissione Igiene e Sanità, ha assunto così una sua forza ed una sua identità di portata storica.





"Sono felice ed orgogliosa di questo traguardo perchè grazie al mio lavoro tenace e "fastidioso" questa legge adesso sarà veramente efficace. Non è stato semplice neppure scontato introdurre le modifiche al testo che a mio avviso erano necessarie ed indispensabili, ma grazie alla mia caparbietà oggi questa è una vittoria di tutto il Movimento 5 stelle. Grazie agli emendamenti da me proposti in commissione abbiamo infatti ottenuto l'applicazione delle circostanze aggravanti e l'introduzione della procedibilità d'ufficio senza querela da parte della persona offesa. Una "legge di civiltà". Per me un gesto d'amore verso una professione che si sceglie come una vocazione e che merita il dovuto rispetto e la giusta tutela. La vita è sacra. Anche quella di chi salva le vite altrui".