Giovedì 29 Novembre 2018, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 18:48

«In Italia fino adesso c'è stato troppo lassismo nei confronti degli aggressori e di chi entra nelle nostre case». Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, in merito alla norma sulla legittima difesa tornata di attualità dopo il caso del gommista di Arezzo che dopo 38 furti in azienda ha sparato e ucciso un ladro. «C'è stata la tendenza - ha aggiunto la Bongiorno - ad essere sempre attenti al tema della difesa. Sono contrarissima all'attuale legge sulla legittima difesa perché pretende che il soggetto aggredito debba fare una sorta d'indagine prima di poter reagire, cioè deve vedere se c'è un imminente pericolo».