Legittima difesa e femminicidi, ecco la stretta del governo

Giovedì 28 Marzo 2019, 12:00

Due modifiche del codice penale di impronta gialloverde. Da una parte, un primo via libera che potrebbe arrivare con un ampio consenso. Dall'altra, un varo definitivo che ri-compatta ancora una volta il centrodestra e spacca il Movimento Cinque Stelle.La Camera approverà oggi in prima lettura il disegno di legge sul Codice rosso, grazie al quale ai reati di violenza sulle donne, molestie e stalking potrà essere attribuito un codice come quello delle emergenze in pronto soccorso, per rendere più rapido l'iter di accertamento delle responsabilità. Un provvedimento che il Movimento Cinque Stelle punta a intestarsi: presentato a novembre in Consiglio dei ministri dal Guardasigilli Alfonso Bonafede, durante l'esame in commissione si è arricchito passando da 5 a 14 articoli.Ma per oggi è anche atteso il via libera definitivo a un'altra modifica del codice penale, baluardo assoluto della Lega: il Senato darà infatti l'ultimo disco verde al disegno di legge che modifica la legittima difesa, stabilendo che ci sia sempre proporzione in casa o nel luogo di lavoro o che per esercitarla sia sufficiente il «grave turbamento». Non vuol dire che non si svolgeranno le indagini, ma aumentano per il giudice i paletti per un eventuale rinvio a giudizio.