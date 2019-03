La maggioranza perde pezzi sulla legittima difesa: i sospetti di Salvini su Conte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 07:00 - Ultimo aggiornamento: 29-03-2019 07:01

Matteo Salvini, dopo il sì alla legge sulla legittima difesa, ha esultato: «È un giorno bellissimo per l'Italia». Ma non lo è stato per il governo e per la sua maggioranza. Perché sui banchi dell'esecutivo non c'è stata traccia dei ministri a 5Stelle e perché ben pochi sono stati gli applausi dei senatori grillini all'annuncio del via libera. Segno della distanza e della tensione che ormai divide Lega e Movimento.La criticità è anche numerica. Per l'ennesima volta i giallo-verdi in Senato si sono attestati sotto la soglia dell'autosufficienza: 142 voti e non 161, la quota della maggioranza assoluta a palazzo Madama. All'appello sono mancati 16 senatori grillini: dieci in missione e perciò giustificati e 6 assenti, tra cui le ribelli Paola Nugnes ed Elena Fattori.