Legittima difesa: M5S frena, Salvini rilancia: ok entro gennaio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 30 Novembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non vedo grandi problemi sulla legittima difesa. La faremo presto e bene. A gennaio ci sarà la nuova legge». Parola di Matteo Salvini. Il quale parlando con i suoi, a proposito di tutti i dubbi dei 5 stelle sull'eccessiva muscolosità della norma voluta dalla Lega, non fa che ripetere: «Ma non vedono qual è la realtà? Non leggono i giornali, non guardano i tiggì? Non è solo il caso del gommista di Arezzo, di Fredy Pacini, sono anche tanti altri episodi che raccontano come gli italiani non ne possano più di essere impotenti di fronte ai criminali che entrano nelle case e terrorizzano tutti». Ecco, il leader del Carroccio vede la strada in discesa - «E' l'evidenza che ci aiuta» - per il decreto sulla legittima difesa e però il cammino non si annuncia tranquillo. E il braccio di ferro tra i gialli e i vedi è già cominciato.