Legittimo impedimento, Fabiana Lucci: «Solidarietà alla collega»

«Esprimo piena solidarietà alla collega che si è vista rifiutare il legittimo impedimento, in seguito al ricovero del figlio in ospedale, a differenza di quanto avvenuto a Treviso, dove il giudice ha lasciato il collegio per assistere alla nascita del suo secondogenito», così l’avvocato Fabiana Lucci, Presidente dell’Accademia di Diritto, commentando le notizie di cronaca di questi giorni.

«È da molto tempo che l’Associazione si batte per definire linee guida chiare sul tema della Conciliazione Lavoro-Famiglia. Ma il concetto è ancora troppo aleatorio e, la ripercussione specifica, si è compresa solo dopo la denuncia fatta in queste ore sui media. L’attenzione, infatti, soprattutto in un ordinamento costituzionale incentrato sulla persona umana deve essere posta sulla donna, sulla lavoratrice, sulla madre, sulla moglie, ma anche sull’uomo, sul lavoratore, sul padre, sul marito e così via. La parità di genere va trattata in maniera ampia, inclusiva, reciprocamente bilaterale nei rapporti uomo-donna e deve essere calata in qualsiasi settore, nessuno escluso. Poca, infatti, l’attenzione che è stata ad essa dedicata nell’ambito dell’esercizio della professione forense e nello svolgimento dell’attività giudiziaria all’interno dei tribunali e delle aule di giustizia. I liberi professionisti, a dispetto del loro “nomen”, tutto sono tranne che “liberi”. Profonda è la disparità rispetto al dipendente pubblico che ha la “libertà” di poter mantenere uno spazio di azione, di vita, di autodeterminazione della propria esistenza e, soprattutto, di conciliazione famiglia-lavoro. È grave che il tema non sia mai stato affrontato in modo serio, dal momento che non è una problematica legata solo alla professione (e se anche così fosse, in osservanza alla Costituzione, andrebbe comunque affrontata con rispetto e risolta), ma unisce temi socialmente rilevanti: famiglia, lavoro, diritto ad autodeterminare la propria esistenza. Oggi è più che mai importante che con Governo, Parlamento e organismi competenti, anche in vista di un’imminente riforma del lavoro, si lavori a definire linee direttrici chiare sulla Conciliazione Lavoro-Famiglia, perché questo evento, così come molti altri che ad oggi avvengono nell’ombra, non si ripetano».