Letta verso congresso Pd: «Simbolo resti così, no X Factor sui nomi e donne capigruppo»

Enrico Letta alla Direzione del Pd che lancia il congresso: «Noi abbiamo avuto risultato elettorale migliore di tanti altri che fischiettando hanno fatto finta di niente, ma noi non ce lo possiamo permettere perchè il nostro è un progetto che ha senso se è grande e vive in una logica di espansione». «Quindi è giusto che si faccia una discussione senza sconti, non perchè il risultato è catastrofico, ma dobbiamo farlo ora perchè se non affrontiamo ora i nodi davanti a noi, quando le faremo le condizioni saranno peggiori», queste le premesse con le quali dalle 10 di stamattina il Partito democratico ha riunito la direzione nazionale per affrontare il post voto.

«C'è sempre stata una fondamentale unità di intenti fra di noi ed è quello che chiedo di continuare ad avere. Abbiamo avuto un profondo lavoro di allargamento, di espansione che ha portato a una lista aperta. Un lavoro che avrebbe dovuto essere più lungo. Ma questo spirito di allargamento deve rimanere».

«Ringrazio quanti mi hanno chiesto un impegno di più lungo periodo ma lo riterrei un errore per voi e per il partito: ho iniziato la mia militanza politica da giovane, sono stato ministro nel '98 ed è giusto che il nostro partito metta in campo una classe dirigente più giovane in grado di sfidare il governo di Giorgia Meloni, una donna giovane». Questo è quello che succede in casa dem.

Intanto, ieri il premier Mario Draghi ha convocato la cabina di regia sul Pnrr. «Non ci sono ritardi nell'attuazione del piano», ha detto. La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni ha invece parlato di ritardi evidenti e oggi ribadisce che «il governo scrive nella Nadef che entro la fine dell'anno noi spenderemo 21 miliardi dei 29,4 che avevamo, e quindi dobbiamo fare ancora meglio».