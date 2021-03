Pd, Letta nomina alla segreteria 8 uomini e 8 donne: tutti nomi della squadra

È stato nominato lo staff della segreteria del Partito democratico (Pd) di Enrico Letta: anche la Segreteria nazionale del partito, da oggi, viene rinnovata. Tra i nuovi volti c'è anche Chiara Braga, deputata del Pd e neo Responsabile nazionale Transizione Ecologica, sostenibilità e infrastrutture del Pd. «Grazie di cuore a Enrico Letta per la fiducia - ha dichiarato Chiara Braga - Per me è un onore continuare a lavorare nella Segreteria nazionale del Partito Democratico e occuparmi di temi centrali per il futuro del nostro Paese e dell'Europa: sostenibilità, infrastrutture e la grande sfida della transizione ecologica», così su Twitter la deputata Pd.

«Un grande augurio di buon lavoro - ha salutato il senatore Francesco Verducci, della Direzione nazionale Pd - alla nuova Segreteria nazionale del Pd. Una squadra eccellente che saprà affiancare Enrico Letta nel lavoro appassionante per "un nuovo Pd" da lui delineato nell'importante discorso tenuto in assemblea nazionale», così Verducci. Di seguito i nomi della segreteria nominati oggi.

La nuova squadra

Si tratta di 16 membri, 8 uomini e 8 donne, che da oggi affiancano la vicesegretaria vicaria Irene Tinagli, alla quale è affidata la missione «Italia globale», e il vicesegretario Peppe Provenzano, che si occuperà di «Prossimità», delle politiche del lavoro e del contrasto alle diseguaglianze. Della squadra fa parte il Ct della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015, Mauro Berruto, che ha la delega allo Sport.

Enrico Letta, ex premier e segretario del Pd

Lia Quartapelle, 38 anni, parlamentare, ha la delega a «Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo». Antonio Nicita, 53 anni, docente universitario, si occuperà di «Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza».

A Chiara Braga, 41 anni, parlamentare, è stata affidata la delega alla «Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture». Chiara Gribaudo , 39 anni, parlamentare, avrà la «Missione Giovani». Delle «Politiche per la parità» si occuperà Cecilia D'Elia , 57 anni, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche. La delega alla «Sicurezza» è stata affidata a Enrico Borghi, 53 anni, parlamentare.

Anna Rossomando, 57 anni, parlamentare, si occuperà di «Giustizia e Diritti». L'ex viceministro al Tesoro, Antonio Misiani, 52, parlamentare, ha la delega all' «Economia e finanze». Cesare Fumagalli, 67 anni, segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020, si occuperà di «Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI».

A Manuela Ghizzoni, 59 anni, ex parlamentare, è stata affidata la delega per «Istruzione, Università e Ricerca». Alla «Cultura» Filippo Del Corno , 51 anni, compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano. Alle «Politiche Agricole, Alimentari e Forestali» Susanna Cenni, 57 anni, parlamentare, e alla «Salute» Sandra Zampa, 64 anni, giornalista, ex parlamentare.

L'ex ministro agli affari regionali, Francesco Boccia, 52, si occuperà di «Autonomie territoriali e Enti Locali». L' «Organizzazione» è affidata a Stefano Vaccari, 53 anni, ex parlamentare. «Il segretario Enrico Letta - si legge in una nota diramata dal Pd - formalizzerà successivamente la nomina del Coordinatore della Segreteria nazionale».

