Lettera dell'Onu al governo: «Il decreto sicurezza bis viola i diritti umani»

«Abbiamo appreso che con una lettera inviata al governo Italiano da parte dell'Alto Commissariato dell' Onu per i diritto umani si condannano le direttive alle forze di polizia e alla Difesa del ministro dell'Interno Matteo Salvini per vigilare contro l'attività della nave Mare Jonio».



Lo scrive sui propri profili social Mediterranea Saving Human sostenendo che la condanna è legata al fatto che i provvedimenti «rappresentano un altro tentativo politico di criminalizzare le operazioni di ricerca e salvataggio svolte in tutti questi anni dalle organizzazioni della società civile nel Mediterraneo oltre a intensificare ulteriormente il clima di ostilità e xenofobia nei confronti dei migranti». Il governo italiano, insomma - conclude Mediterranea - sta violando i diritti umani, dicono le Nazioni Unite. Ora c'è un'unica strada percorribile per confermare le ragioni del diritto e dell'umanità: revocare le direttive del Viminale, rispettare le convenzioni internazionali. La solidarietà non può essere un reato

Il riferimento è alla lettera di dieci pagine inviata il 15 maggio da Beatriz Balbin, capo delle procedure speciali dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i diritti umani, all'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, rappresentante italiano all'Onu di Ginevra perché la trasmetta al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi: gli esperti dell’Alto commissario criticano la politica sull’immigrazione di Salvini e indicano ripetute violazione dei diritti umani. La lettera è stata inviata anche all’Ue e alla Libia.