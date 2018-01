Leu, candidature multiple per i big: Grasso nella sua Palermo e a Roma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 29 Gennaio 2018, 09:16 - Ultimo aggiornamento: 29-01-2018 13:06

Candidature multiple per quasi tutti i leader di Liberi e Uguali, per scongiurare il rischio di mancare l'elezione. La rinuncia del medico di Lampedusa Francesco Bartolo, uomo simbolo dell'accoglienza, è stata un duro colpo ed ora è difficile da spiegare. Da Pietro Grasso a Roma e Palermo a Pier Luigi Bersani in Emilia Romagna e Veneto, tutti i big sono in campo. E' stato complicato per Grasso assicurare a gran parte degli uscenti che lo sostengono una buona possibilità di rientrare in Parlamento nella...