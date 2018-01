Leu, il nodo a Bassolino a Roma: i veti frenano la corsa dell'ex governatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 19 Gennaio 2018, 10:08 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2018 10:08

L'unica certezza è che a Napoli, al tavolo regionale di Liberi e uguali, l'ipotesi di una candidatura di Antonio Bassolino non è mai stata posta. E infatti nelle indicazioni trasferite a Roma il nome dell'ex governatore e dell'ex sindaco non compare. Del resto, si fa notare, non poteva essere altrimenti visto che Bassolino non è iscritto a Mdp né a Sinistra italiana né a Possibile, i tre soci fondatori di LeU. «Se sarà candidato, sarà deciso a Roma», osservano a Napoli, dove hanno comunque fatto rumore le parole di Pietro Grasso. «Bassolino? So che è un ex sindaco», ha detto il presidente del Senato, frase che ha ricevuto una doppia interpretazione: di chiusura da parte di chi non gradisce la candidatura dell'ex presidente della Regione; di porta lasciata aperta da parte di chi spinge per una discesa in campo.Fatto sta che già questa doppia interpretazione spiega che il nome di Bassolino divide. Divisione peraltro nota. Possibile e Sinistra italiana sono contrari, Mdp è favorevole. Pippo Civati e Nicola Fratoianni avrebbero addirittura posto un veto sull'ex sindaco. Per i demoprogressisti, al contrario, Bassolino è una risorsa, come è stato più volte sottolineato da Arturo Scotto e Francesco Dinacci e soprattutto dall'europarlamentare Massimo Paolucci. In realtà, presunti veti a parte e al di là delle filosofiche discussioni sul rinnovamento («perchè D'Alema e Bersani sì e Bassolino no?», è una domanda ricorrente), il vero nodo sono i posti, anzi i posti più o meno sicuri.