«Se si va a leggere giornali e tv del Nord dicono che c'è troppo Sud. Da noi invece dicono che c'è poco Sud. Io cerco di fare le cose per bene». Lo ha detto il ministro per il Sud Babara Lezzi rispondendo, a margine d

La Campania ha «un'alta percentuale di riuscita della rendicontazione della spesa» ha detto poi il ministro. «Ci sono ancora diverse risorse da rendicontare - ha aggiunto Lezzi - ma sono abbastanza fiduciosa che potrà essere fatto entro il termine previsto. Non posso confermarlo al 100% ma posso dire che c'è un grande impegno. Comunque ci rivedremo entro novembre, così come vedrò tutte le regioni prima di dicembre, prima di arrivare a ridosso scadenza, per vedere se poi questo auspicio sta vedendo concretezza». Lezzi ha ricordato che «sto facendo visita in tutte le regioni del Sud - ha detto - e tutte avevano ritardi che si stanno colmando con il passare dei mesi. Per me questo è importante: continueremo a dare supporto. Le risorse appartengono ai cittadini e devono essere assolutamente spese. Non entro nel merito di quello che la Regione ha deciso di farne, cioè sull'efficacia. Io devo entrare sulla quantità di risorse da rendicontare per non perderle».



«Per fine gennaio dovremmo riuscire a organizzare un tavolo a Bruxelles con la mia partecipazione e quella delle Regioni» ha concluso. «A Bruxelles se ne comincia a parlare già da qualche mese e per questo è necessaria una riunione con la Commissione».



«Sulla rendicontazione dei fondi europei raggiungeremo gli obiettivi, a condizione che rimarremo concentrati e che l'autorità di gestione faccia il suo dovere» ha detto il presidente della Regione Campania. De Luca ha ricordato che «abbiamo già raggiunto gli obiettivi di spesa per il Fondo sociale e il Fondo di sviluppo rurale. Il ritardo di certificazione è sul Fesr ed è legato non a noi, ma agli interventi di realizzazione della banda larga, scelto dal Governo, dove ci sono ritardi della impresa realizzatrice. Per il resto non abbiamo grandi problemi, ovviamente la rendicontazione si concentrerà all'inizio del mese di dicembre, quindi sarà bene risparmiarsi articoli per tutto il mese di novembre».

ella riunione nella sede della Regione Campania con il presidente Vincenzo De Luca sulla rendicontazione dei fondi europei 2014-2020.